Kurumlar vergisi beyannamelerinin süresi uzatıldı Gelir İdaresi Başkanlığı bir açıklama yaparak kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinde uzatıma gidildiğini beyan etti.

ensonhaber.com

30 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formlarının verilme süresi, 6 Mayıs 2024 Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Süre uzatımına ilişkin 26 Nisan 2024 tarihli ve 167 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde paylaşıldı.

Süre uzatımına dair paylaşım yapıldı

GİB'in sitesinden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmesi esastır. Mükelleflerimiz ve meslek mensuplarının iş planlamalarını bu doğrultuda yapmaları gerektiği tabiidir. Bununla birlikte bazı zorunlu koşulların ortaya çıkmasına bağlı olarak bu yükümlülüklere ilişkin süreler zaman zaman uzatılmaktadır.

Bu kapsamda; mükellef ve meslek mensuplarından gelen yoğun talepler, kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanması gereken enflasyon düzeltmesine ilişkin işlemlerin meydana getirdiği iş yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınmış ve kurumlar vergisi beyannamesi ile Ba-Bs formlarının verilme ve ödeme süreleri, e-Defter oluşturma, imzalama ve beratların yüklenme sürelerinin uzatılması uygun bulunmuştur.

Süre uzatımına gidilen tarihler