Ukrayna'da nakliye uçağı düştü

Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı teknik arıza nedeniyle düştü, can kayıpları var.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş 58 gündür devam ediyor.

Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağının teknik arıza nedeniyle Zaporijya düştüğü belirtildi.

"Detaylar daha sonra açıklanacak"

Kaza sonucu can kayıplarının yaşandığı öğrenilirken, Ukrayna’nın Zaporijya Valiliği, Vilniansk bölgesinde düşen Askeri kargo uçağı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Uçak teknik uçuş yapıyordu. Yaralılar var. Durum netleştirilmeye çalışılıyor. Detaylar daha sonra açıklanacak" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan tarihlerindeki kayıplarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 21 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 176 uçak, 153 helikopter, 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 397 top, 138 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1523 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 172 insansız hava aracını da kaybetti.

İnsani koridor bugün açılmayacak

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada ise Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu. Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.