Samsun'da motokuryenin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

İHA
Samsun'da İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı üzeri Bulvar Alışveriş Merkezi mevkisinde motosikleti kullanan 23 yaşındaki Muhammet Ali Gürbüz trafikte seyir halindeyken yaya yolu olmayan yerden yolun karşısına geçen 9 yaşındaki Irak uyrukluğu çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet, sürücüsü ile birlikte yere devrildi.
Yardımına koştular
Kazayı gören vatandaşlar çocuğun ve kuryenin yardımına koştu.
Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi.
İnceleme başlatıldı
Ekipler yaralıları Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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