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Haber Merkezi

Ukrayna ve Rusya arasında süren savaş devam ediyor.

Bu kapsamda da Ukrayna Parlamentosu, ülkede askeri seferberlik şartlarını sıkılaştıran bir yasa kabul etti.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Ukrayna'da sokak sokak dolaşan yetkililer, askere çağrılacak erkekleri tespit etmek için kontrol yapıyor.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA KONTROL NOKTALARI

Görevliler, ülkede geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yeni seferberlik yasasının ardından orduya kayıt yaptırmak istemeyen sivilleri tespit edip, askere almak amacıyla şehrin dört bir yanına rastgele kontrol noktaları kuruyor.

BASKINLAR DÜZENLENİYOR

Ukrayna'da seferberlik kapsamında yine bölgesel İşe Alma Merkezleri (TCC) yetkilileri tarafından büyük çaplı baskınlar da yapılmaya devam ediliyor.

Askerlik şubesi çalışanları, Kiev'deki Spor Sarayı'nda Okean Elzy konserinin başlamasından önce baskın düzenledi.

Diğer bazı bölgelerde ise gece kulüplerine, restoranlara baskınlar düzenlendi.