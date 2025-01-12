Ukrayna'dan Kuzey Kore açıklaması: Eğitim için Rusya'ya gittiğini sanıyormuş

İHA

Ukrayna ile Rusya arasında gerilim tırmanırken dikkat çeken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor...

Bu kapsamda son olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin 2 yaralı Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki çatışmalarda esir alındığını duyurdu.

Bunun ardından Kiev’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

"ESİRLER ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN ŞARTLARDA TUTULUYOR"

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan açıklamada, yakalanmalarının ardından esirlere gereken tüm tıbbi bakımın sağlandığı belirtilerek, "Esirler uluslararası hukuka uygun şartlarda tutuluyor" denildi.

Esirlerin Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) ile yapılan iş birliği sayesinde tercüman aracılığıyla sorgulandığı kaydedilen açıklamada, askerlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, Rusya’ya eğitime gittiğini sandığı belirtildi.

"EĞİTİM İÇİN RUSYA'YA GİTTİĞİNİ VURGULAMASI DİKKAT ÇEKİCİDİR"

"Esirin Ukrayna'ya karşı savaşmak için değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini vurgulaması dikkat çekicidir" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, esirler hakkında elde edilen bilgiler de paylaşıldı.

Askerlerden birinin 2005 doğumlu olduğu ve 2021'den beri Kuzey Kore ordusunda görev yaptığının tespit edildiği aktarılırken, diğer askerin ise 1999 doğumlu olduğu ve 2016'dan beri Kuzey Kore ordusunda keskin nişancı olarak görev yaptığı bildirildi.

"KUZEY KORE ASKERLERİNİN RUSYA'DA ÖNEMLİ KAYIPLAR VERDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Güney Kore İstihbarat Servisi’nden (NIS) yapılan açıklamada ise, 2 Kuzey Kore askerinin Ukrayna tarafından esir alındığı doğrulanarak, "Askerlerden biri Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da önemli kayıplar verdiğini söyledi" denildi.

Yaralı olarak ele geçirilen esirlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yere verildi: