Ukrayna’dan Rusya’nın içlerine saldırı: 1500 kilometre uzaklıktaki petrol tesisinde yangın çıktı

Ukrayna’nın güvenlik birimleri, Rusya iç bölgelerine yönelik saldırılarını derinleştirerek Perm kenti yakınlarında bulunan stratejik bir petrol tesisini vurdu. Ukrayna’dan yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki tesise düzenlenen İHA saldırısının ardından bölgede büyük çaplı yangın çıktı.

STRATEJİK TESİS HEDEF ALINDI

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, Rusya’nın enerji altyapısında kritik öneme sahip bir petrol tesisinin hedef alındığı bildirildi. Vurulan tesisin, Rus boru hattı operatörü Transneft ağı içinde yer aldığı ifade edildi.

Saldırının ardından tesiste büyük çaplı yangın çıktığı ve gökyüzüne yoğun duman yükseldiği aktarıldı. Görüntüler, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından da kamuoyuyla paylaşıldı.

ZELENSKY: "UZUN MENZİLLİ SALDIRILARDA YENİ AŞAMA"

Zelensky, saldırıyı doğrulayarak Ukrayna’nın uzun menzilli operasyon kapasitesini genişlettiğini belirtti. Söz konusu saldırıların, Rusya’nın enerji gelirlerini hedef alarak savaş kapasitesini zayıflatmayı amaçlayan yeni bir stratejik aşama olduğunu ifade etti.

RU YETKİLİLER DOĞRULADI

Perm Bölge Valisi Dmitri Mahonin, bir insansız hava aracının sanayi tesisine isabet ettiğini ve yangın çıktığını doğruladı ancak saldırıya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Saldırı, Ukrayna’nın Rusya’nın iç bölgelerine yönelik insansız hava aracı operasyonlarını artırdığı bir dönemde gerçekleşti. Bölgedeki enerji altyapısına yönelik bu tür saldırılar, savaşın coğrafi kapsamının giderek genişlediğine işaret ediyor.