Ukrayna’dan Rusya'ya gece boyu İHA saldırısı

AA & Ensonhaber

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı bir saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Bakanlık açıklamasında, saldırıların özellikle sınır bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

UKRAYNA'YA AİT 162 İHA VURULDU

Verilen bilgilere göre, yerel saatle 20.00 ile 02.00 arasında toplam 162 Ukrayna menşeli İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Düşürülen İHA’ların 57’si Kursk, 31’i Belgorod, 27’si Lipetsk, 16’sı Voronej, 11’er tanesi Bryansk ve Ryazan, 6’sı Oryol, 1’i Tambov bölgelerinde, 2’si ise Kırım üzerinde vuruldu.

Öte yandan, dün gün içerisinde Ukrayna’nın Rusya’ya ait Murmansk, Ryazan, İrkutsk ve İvanovo’daki askeri hava üslerini de İHA’larla hedef aldığı bildirildi.

Bu gelişmeler, iki ülke arasında hava sahasındaki gerilimin giderek arttığını bir kez daha gözler önüne serdi.