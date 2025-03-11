Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: 1 kişi öldü

DHA

Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Çatışmaları Rus topraklarına yaymaya çalışan Ukrayna, sık sık İHA'larla saldırı düzenliyor.

Bu kapsamda Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun bir saldırı daha gerçekleştirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada, başkente gece boyunca yoğun İHA saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sobyanin açıklamasında, "Moskova'ya yönelik en büyük saldırı püskürtüldü. Moskova'ya yaklaşan 74 İHA düşürüldü ve yüzlerce savaş uçağı çeşitli yerlerde vuruldu." dedi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle 1 kişinin öldüğü ve 3 kişinin yaralandığını belirtti.

337 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Bakanlık, Rus hava savunma sistemleri tarafından 337 İHA'nın vurulduğunu bunlardan 91'inin Moskova, 126'sının Kursk, 38’inin Byransk, 25’inin Belgorod, 22’sinin Ryazan ve 10’unun Kaluga bölgeleri üzerinde düşürüldüğünü bildirdi.