Ukrayna'dan, Zelensky'nin Putin'le şahsen görüşme talebine ilişkin açıklama

AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısında bulunmuştu.

Çağrı sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, X hesabından paylaşımda bulundu.

"RUSLAR, 12 MAYIS'TAN İTİBAREN TAM VE KALICI BİR ATEŞKES ÖNERİSİNİ GÖRMEZDEN GELİYOR"

Sybiha, paylaşımında, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının toplantısına video konferans yoluyla katıldığını belirtti.

Toplantının ana gündeminin barış çabaları olduğunu kaydeden Sybiha, "Bu hafta barış ve sorumluluk açısından kritik öneme sahip eylemlerimiz için stratejiler üzerinde anlaştık." ifadesini kullandı.

Sybiha, cephedeki son gelişmelere de değinerek, "Ruslar, 12 Mayıs'tan itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes önerisini görmezden geliyor ve tüm cephe hattı boyunca Ukrayna mevzilerine saldırmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

"HENÜZ BİR YANIT GELMEDİ"

Rusya'nın, ateşkesi sağlamak için bir fırsatı daha kaçırmaya çalıştığını savunan Sybiha, "Bu durum, Rusya'nın tek amacının savaşı sürdürmek olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır." iddiasında bulundu.

Sybiha, savaşı durdurmak ve diplomasiye fırsat vermek için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 15 Mayıs'ta Türkiye'de bir araya gelmeye yönelik çağrıda bulunduğunu hatırlatan Sybiha, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, perşembe günü Putin ile şahsen görüşmeyi bile önerdi ancak henüz bir yanıt gelmedi." ifadesini kullandı.

"PUTİN, SAVAŞA DEVAM ETMENİN SONUÇLARINI ANLAMALI"

Sybiha, toplantıda Rusya'ya yaptırımları konuştuklarını kaydederek, "Putin, barış çabalarını reddetmenin ve savaşa devam etmenin sonuçlarını anlamalı." değerlendirmesinde bulundu.