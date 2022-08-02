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    Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi

    Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi

    Ukrayna'nın Lviv kentinde liseli gençlere okulda silah kullanma eğitimi verilmeye başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 22:58
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 6. ayında. Ülkede milyonlarca insan mülteci durumuna düşerken, sivil kayıplar ilk zamanlara göre az da olsa riskli bölgelerde yaşayan insanlar halen tehdit altında.

    Okullarda silah eğitimi veriliyor

    Ukrayna'nın batısında bulunan Lviv kentinde bazı okullarda liseli gençlere silah eğitimi verilmeye başlandı.

    Tabanca ve uzun namlulu silahların nasıl sökülüp takıldığını, nasıl kullanıldığını öğrenen gençler, atış talimlerini ise havalı tüfreklerle yapıyorlar.

    Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi - VİDEO

    Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi #1

    Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi #2

    Ukraynalı çocuklara okulda silah eğitimi #3


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