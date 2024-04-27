Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı Pamukova ilçesinde doğa yürüyüşünden döndükleri öğrenilen üniversite öğrencilerinin içerisinde bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır toplam 12 kişi yaralandı.

AA

Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Eskiyayla Mahallesi mevkiinde Akçay’a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

12 kişi yaralandı

Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.

İnceleme sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)