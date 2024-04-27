Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı

AA
Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Eskiyayla Mahallesi mevkiinde Akçay’a gittikleri doğa yürüyüşünden dönmekte olan ve içerisinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu tur otobüsü şarampole devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
12 kişi yaralandı
Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı.
İnceleme sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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