Ukraynalı ve Rus askerin onur savaşı: Huzur içinde ölmeme izin ver

Haber Merkezi

Ukrayna-Rusya arasında devam eden kanlı savaş, alışılmışın çok dışında görüntülere sahne oluyor...

Ukraynalı bir askerin vücut kamerasından alınan görüntüler, üç yıldır devam eden savaşın acımasız yüzünü bir kez daha ortaya koydu.

SAVAŞIN FARKLI YÜZÜ

Yakın mesafeden ateş edilmesiyle başlayan ve hızla kıyasıya bir bıçaklı kavgaya dönüşen inanılmaz an, ölümcül füzelerin kullanıldığı ileri teknoloji savaş sahnelerinden oldukça farklı.

İKİ ASKERİN SAYGI DURUŞU

Rus askeri tarafından bıçaklanan yaralı bir Ukraynalı asker ile Rus düşmanı arasındaki son konuşmalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntülerde iki asker, Ukraynalı savaşçı son nefesini verirken birbirlerine saygılarını sunuyor.

DAKİKALARCA SÜREN KIYASIYA DÖVÜŞ

Ukraynalı bir askerin kaydettiği vücut kamerası görüntülerinde, iki adamın, bombalanan bir binanın yıkıntıları yakınında birbirlerine ateş açtığı görülüyor.

Görüntülerde Ukraynalı asker, düşmanına ulaşarak elindeki tüfeği almayı başarıyor.

İki asker arasında başlayan boğuşma ise Ukraynalı askerin defalarca bıçaklanmasıyla sona eriyor.

"VATANIMI İŞGAL ETTİN"

İki askerin birbirlerine hakaretler yağdırdığı duyulurken, Ukraynalı olanın düşmanına öfkeyle, "Vatanımı işgal etmeye geldin" demesi dikkat çekiyor.

"BURAYA KADARMIŞ ANNE"

Kanlı dövüşü Rus askeri kazanırken, Ukraynalı savaşçı ise yaralandıktan sonra yere yığılıyor.

Kimliği belirsiz mağlup dövüşçü, kan kaybederek son nefesini verirken annesine bir mesaj gönderiyor: "Buraya kadarmış anne. Hoşça kal."

Daha sonra Rus askeri, yaralı düşmanının yanına geliyor ve diz çöküyor.

Yaralı halde yerde yatan Ukraynalı, Rus'tan yalnız ölmesine izin vermesini rica ediyor.

"DÜNYANIN EN İYİ DÖVÜŞÇÜSÜYDÜN"

Düşmanına saygılarını sunan Ukraynalı askerin son nefeslerini verirken, "Huzur içinde ölmek istiyorum. Teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi dövüşçüsüydün." dediği görülüyor.

Düşmanının son arzusunu yerine getirmeye karar veren Rus askeri ise, "Hoşça kal. Sen daha iyiydin." diyerek ayağa kalkıp uzaklaşıyor.

AYAĞA KALKIP UZAKLAŞIYOR

Geri çekilmek için ayağa kalkan Rus askerinin elindeki kanlı bıçak net bir şekilde kamera açısına giriyor.

Yenilen Ukraynalı askerin ise daha sonra el bombasının pimini çekerek kendi hayatına son vermeye çalışması dikkat çekiyor.

Olayla ilgili açıklamada bulunan Rus kaynakları, el bombası patlaması sonucu Ukraynalının elinin koptuğunu ancak hala hayatta olduğunu iddia ediyor.

RUS ASKERİNE ÖVGÜ YAĞDI

Görüntülerin ise Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde, sonbaharda çekildiği ancak şimdi yayınlandığı bildirildi.

Rus savaş kanallarından "Tuta" adlı askerin cesaretinden dolayı madalya alması yönünde çağrılar geldi.