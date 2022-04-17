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    Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde su kıtlığı yaşanıyor

    Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken, Mikolayiv’de su kıtlığı baş göstermeye başladı. Halk, su ihtiyacını karşılamak için ellerindeki şişelerle nehirlere ve akarsulara koştu.
    • 17.04.2022 - 13:22
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    Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde su kıtlığı yaşanıyor

    Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 53 gündür devam ederken, hayat adeta durma noktasına geldi.

    Rusya tarafından sık sık hedef alınan Mikolayiv’de su sıkıntısı yaşanmaya başladı.

    Karadeniz’e kıyısı olan liman kentinde halk, su ihtiyacını akarsulardan ve nehirlerden karşılamaya çalışıyor.

    Liman kentte su kıtlığı

    Bölgeden paylaşılan görüntülerde araçlarıyla nehir kenarına gelen yüzlerce kişinin uzun kuyruklarda bekleyerek yanlarında getirdiği şişelere su doldurduğu görülüyor.

    "Dnipro-Mikolayiv su hattı zarar gördü"

    Konuya ilişkin açıklama yapan Mikolayiv Valiliği, "Devam eden savaş sebebiyle Mikolayiv’e su taşıyan Dnipro-Mikolayiv su hattı zarar gördü. Tamir çalışmaları devam ediyor. Şehre daha önce depolanmış su tankları ve kuyulardan elde edilen suların temini sürmektedir" ifadelerini kullanıldı.

    Valilik ayrıca, şehirdeki bazı noktalarda çıkan elektrik ve gaz sıkıntısının da çözülmeye çalışıldığını bildirdi.

    "Saldırılar sürüyor"

    Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Şehre yönelik saldırılar sürüyor. Ancak zaman lehimize işliyor. Düşman saldırı hazırlığında iken kendi arasında çatışıyor ve biz de bu zaman diliminde silah temin ediyoruz. Elektrik istasyonlarına saldırdılar ancak tamir edeceğiz. Su sıkıntısına gelince suyumuz olmak zorunda. Komşu bölgelerden şehrimize çok sayıda su yardımı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna nın Mikolayiv kentinde su kıtlığı yaşanıyor #1

    Ukrayna nın Mikolayiv kentinde su kıtlığı yaşanıyor #2


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