Ukrayna'nın savaş stratejisi: 2025'te kazanmak için 2024'te hayatta kal Kiev yönetiminin, iddialı hedeflere sahip olduğu belirtildi. Ukrayna ordusunun, Rusya'yı gelecek yıl yenebilecek kapasiteye ulaşabileceği düşünülüyor.

ensonhaber.com

ABD merkezli Politico dergisi, Rusya'nın saldırıları karşısında Ukrayna'nın savaş stratejisi ile ilgili bir analiz yayınladı.

"2025'te kazanmak için 2024'te hayatta kal" başlıklı analizde, Kiev'in önümüzdeki aylarda Rus saldırılarına karşı koymak için müttefiklerinden silah ve mühimmat alması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna'nın bu yıl için iddialı askeri hedeflere sahip olduğu belirtilerek, hiç kimsenin 2024 için kesin bir yol haritası sunamadığı, ancak önümüzdeki ayların gidişatını üç temel unsurun belirleyeceği kaydedildi.

Batı'sız Ukrayna zorlanır

Analizde, şu görüşler paylaşıldı:

Birincisi; Ukrayna'nın bahara kadar önemli bir karşı saldırı başlatacak donanıma veya personele sahip olmayacağıyla ilgili.



İkincisi; Rusya, müttefiklerinin yardımıyla topçu üstünlüğünü güvence altına aldı. Amansız kara saldırılarıyla Ukrayna mevzilerini vuruyor.



Üçüncüsü; Batı'nın hava savunması, uzun menzilli füzeleri ve top mermileri olmadan Kiev inandırıcı ve sürekli bir savunma oluşturmakta zorlanacaktır.

2025 tahmini: Rusya'yı yenebilecek kapasiteye ulaşabilir

2024'ün Ukrayna ve Avrupa-Atlantik topluluğu için "stratejik yapılanma ve savunma yılı" olacağı görüşü paylaşıldı.

Gerekli askeri altyapının oluşturulmaya devam edildiği belirtilerek, "2025 yılına kadar Ukrayna, Rusya'yı yenmek için yeterli beceri ve araçlara sahip olabilir." denildi.