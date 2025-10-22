Uluslararası Adalet Divanı: Karar İsrail'e karşı siyasi tedbirler uygulama girişimidir

Gazze'deki soykırım derinlemesine araştırılıyor.

Birleşmiş Milletler'in en yüksek yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bugün Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik aylar süren insani yardım ablukası hakkında görüşünü açıkladı.

Açıklamada şu maddeler yer aldı:

"FİLİSTİN HALKI İÇİN FECİ SONUÇLAR DOĞURDU"

İsrail, Gazze Şeridi'nde BM'ye ait okul binalarına ve sağlık tesislerine çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. İsrail Gazze Şeridi'ne yardım girişini tamamen engelledi, bu durum Filistin halkı için feci sonuçlar doğurdu.

"İNSANİ DURUM FELAKETE DÖNÜŞTÜ"

"İSRAİL YARDIMLARI KABUL ETMEK ZORUNDA"

Nüfus yetersiz bir şekilde desteklenmeye devam ettiği ve İsrail'in kendisi uluslararası insani hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uygun bir insani yardım sistemi işletmediği sürece, İsrail, 59. Madde uyarınca, üçüncü devletler veya Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi tarafsız insani yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardım programlarını kabul etmek ve kolaylaştırmakla yükümlüdür.