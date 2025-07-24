Uluslararası haber ajansları Gazze'deki gazeteciler için İsrail'e çağrı yaptı

Gazze'de yaşananlardan gazetecilerde etkileniyor.

Bölgede bir çok gazeteci hayatını kaybederken muhabirler gıdaya ve temel yaşam malzemelerine erişmekte zorlanıyor.

ULUSLARARASI HABER AJANSLARI ÇAĞRI YAPTI

İngiliz haber ajansı Reuters, Fransız haber ajansı AFP, Amerikan haber ajansı AP ve İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin haber kanalı BBC News, Gazze'deki muhabirlerinin durumuyla ilgili endişelerini ifade eden ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kendilerini ve ailelerini besleyemez hale gelen Gazze'deki gazetecilerimiz için endişeliyiz. Bu bağımsız gazeteciler, dünyanın aylardır Gazze'deki gözü ve kulağı oldular. Şimdi, haberini yaptıkları insanların yaşadığı vahim koşullarla karşı karşıyalar." ifadeleri kullanıldı.

"BİZİ DERİNDEN ENDİŞELENDİRİYOR"

Gazetecilerin çatışma bölgelerinde birçok zorlukla karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı.