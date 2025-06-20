Umman, İran'daki vatandaşlarını Trabzon üzerinden tahliye ediyor

İran ile İsrail arasında artan gerilim nedeniyle birçok ülkenin vatandaşı tehlike içinde...
İran hava sahasının uçuşlara kapatılmasıyla birlikte birçok ülke, vatandaşlarını kara yoluyla tahliye yoluna gitti.
TAHLİYE İÇİN KAPIKÖY'Ü KULLANDILAR
Bu kapsamda Umman, İran'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmek üzere Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na otobüs gönderdi.
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Umman kafilesi, otobüsle Trabzon'a geldi.
TRABZON'DAN UMMAN'A HAREKET ETTİLER
Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali önünden otobüslerden inen Umman kafilesi, Dış Hatlar Terminali önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Trabzon'da turistik amaçlı bulunan Umman vatandaşlarının da yer aldığı dönüş kafilesinde toplam 288 kişi bulunurken Ummanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından peronda kendilerini bekleyen uçağa bindi.