UNDOF, İsrail'in Golan Tepeleri'nde artan askeri faaliyetlerine karşı uyardı

DHA

Suriye'de yaşanan halk devriminin ardından Golan Tepeleri, Esad askerlerinin çekilmesiyle boş kalmıştı.

Bunu fırsat bilen İsrail ise, Golan Tepeleri'ni işgal etmiş ve Suriye'ye 400'den fazla hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'in Suriye'yi işgali sürerken BM Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF), İsrail'in Golan Tepeleri'nde artan askeri faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

İSRAİL'E İŞGALİ DURDURUN ÇAĞRISI

UNDOF tarafından dün yapılan açıklamada, “İsrail’e bu eylemlerin 1974'teki Ayrılma Anlaşması'nın ihlali anlamına geldiği konusunda bilgi verdik. UNDOF, tüm tarafları Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye, ayırma bölgesindeki tüm askeri faaliyetleri durdurmaya ve Golan'da istikrarı korumak için 1974 anlaşmasının şartlarını yerine getirmeye çağırıyor.” denildi.

1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlendi.