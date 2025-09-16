UNICEF'ten Gazze raporu: 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor

İsrail'in sıkı ablukası altında yaşam savaşı veren Filistinliler, aynı zamanda açlık ile de mücadele ediyor.

Bölgede çocuklar da dahil çok sayıda Filistinli, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybediyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Tess Ingram, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına Gazze'den çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"YARIM MİLYON ÇOCUĞUN BİR CEHENNEMDEN KAÇIP BAŞKA BİR CEHENNEME GİTMESİNİ BEKLEMEK İNSANLIK DIŞI"

İsrail'in işgal planını devreye soktuğu Gazze kentindeki ailelerin zorla kitlesel olarak yerlerinden edilmesinin en savunmasızlar için ne kadar ölümcül bir tehdit olduğuna tanıklık ettiğini belirten Ingram, "700 günden fazla süren amansız çatışmalar nedeniyle hırpalanmış ve travmatize olmuş yaklaşık yarım milyon çocuğun bir cehennemden kaçıp başka bir cehenneme gitmesini beklemek insanlık dışı." diye konuştu.

Ingram, Gazze kentindeki insanların el-Mavasi bölgesinde geçici çadırların bulunduğu "sözde insani bölgelere" itildiğinin altını çizdi.

"AİLELERİN GAZZE KENTİNDE KALMAYI TERCİH ETTİĞİNİ DE GÖRÜYORUZ"

Son birkaç günde Gazze kentindeki insanların yerinden edilme oranının arttığına işaret eden Ingram, yaklaşık bir aylık süreçte Gazze kentinden Gazze'nin güneyine doğru 150 bin civarında kişinin hareket ettiğini söyledi.

Ingram, buradaki insanların tehlikede kalmak veya tehlikeli olduğunu bildikleri bir yere kaçmak arasında sıkışıp kaldığını belirterek, "İnsanların taşındığını görüyoruz ancak ailelerin Gazze kentinde kalmayı tercih ettiğini de görüyoruz. Bazı aileler etrafı inceledikten sonra Gazze kentine dönüyor. Tanıştığım bir aile, keşif görevi yaptıktan sonra yolculuk yapmamaya karar verdi. Çünkü kendileri için güvenli bir yer olmadığını söylediler." ifadelerini kullandı.

"26 BİN ÇOCUK AKUT YETERSİZ BESLENME TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYUYOR"

Gazze'deki çocuklarda yetersiz beslenme oranının giderek arttığını vurgulayan Ingram, şunları kaydetti: