Ünlü baharat markasında pestisit alarmı: Kekikler raflardan kalkıyor!

Fransa gıda güvenliği portalı RappelConso üzerinden yapılan gıda uyarılarına bir yenisi daha eklendı.

Dünyaca ünlü süpermarket zinciri Carrefour’ın Fransa’da faaliyet gösteren mağazalarında satışa sunulan kekikler pestisit kalıntısı tespit edildi.

RappelConso üzerinden yapılan resmi açıklamada, “Carrefour Classic Kekik – 18 g” ürününde insan sağlığına zararlı olabilecek düzeyde pestisit kalıntısı bulunduğu bildirildi.

KULLANMAYIN ÇAĞRISI YAPILDI

Söz konusu ürünlerin tüketilmemesi konusunda uyarılar peş peşe yapılırken ürünlerin iade edilmesi yönünde çağrı yapıldı.

Yetkililer, tüketicilerin ellerindeki ürünü açmamışlarsa iade etmeleri, kullanmışlarsa sağlıkla ilgili herhangi bir semptom göstermeleri durumunda sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini belirtti. Carrefour mağazalarının, söz konusu ürüne dair iadeler karşılığında ücret iadesi yaptığı belirtildi.

Geri çağırmanın, GTIN numarası 3560070972108 olan, parti numarası 250920707 ile üretilen ve son tüketim tarihi 27 Şubat 2026 olan ürün için geçerli olduğu vurgulandı.

Carrefour markasının Türkiye’de de faaliyet göstermesi nedeniyle, benzer ürünlerin ülkemizde bulunma ihtimaline karşı vatandaşların ürün etiketlerini dikkatle incelemesi öneriliyor.