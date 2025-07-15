Ünlü hava yolu şirketi flaş karar: Uçuşlarını sonlandırıyor!

Avrupa’nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biri olan Wizz Air, havacılık dünyasını sarsan bir karara imza attı.

Macaristan merkezli havayolu devi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’den yürüttüğü tüm uçuş operasyonlarını askıya alacağını duyurdu.

Şirketin sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı resmi açıklamada, bu kararın 1 Eylül 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

ÇATIŞMALAR ETKİLİ OLDU

Söz konusu kararın, geçen ay yaşanan ve İsrail ile İran arasındaki gerilim sonucu hava sahalarının geçici olarak kapatılmasına yol açan 12 günlük çatışmaların ardından geldi.

Bu gelişmeler, bölgedeki birçok havayolu şirketini operasyonel açıdan zor durumda bıraktı. Wizz Air CEO’su József Váradi, yaptığı açıklamada “Orta Doğu’da heyecan verici bir yolculuk geçirdik. Ancak operasyonel koşullar önemli ölçüde değişti” ifadelerini kullandı.