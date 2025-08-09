Ünlü Youtuber paylaştı: Almanya'da sokaklar evsizler ve uyuşturucu bağımlıları ile dolu

Almanya'nın son halini görenler şaşakaldı...

Milyonlarca takipçisi olan ünlü YouTuber Kurt Caz, Almanya sokaklarında çektiği görüntülerle gündem oldu. X platformunda paylaşılan videoda, evsizler, uyuşturucu bağımlıları ve kaçak göçmenlerin yaşadığı zor koşullar gözler önüne serildi.

SOKAKLARDA EVSİZLER VE UYUŞTURUCU BAĞIMLILARI VAR

Kurt Caz’ın videosu, "Bir zamanların düzenli, güvenli ülkesi" olarak anılan Almanya’nın son yıllarda yaşadığı sosyal ve ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Görüntülerde, park ve caddelerde yaşayan evsizler, sokaklarda uyuşturucu kullanan kişiler ve mülteci grupları yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Video, kısa sürede binlerce yorum ve milyonlarca izlenme aldı.

Binlerce kez paylaşılan görüntüler, gündemin üst sıralarında yer aldı.

GÖÇMEN KRİZİ VE UYUŞTURUCU SORUNU

Uzmanlar, Almanya’da artan göçmen nüfusu, barınma krizi ve uyuşturucu kullanımındaki yükselişin, özellikle büyük şehirlerde sosyal düzeni olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Almanya, istatistiklere göre Avrupa'da en fazla göç alan ülkelerin başında geliyor.