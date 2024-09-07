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UNRWA: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı

UNRWA: Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 200'e yakın okul kapatıldı Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki 200 okulun kapatıldığını ve yerinden edilmiş Filistinlilere sığınak olarak kullanıldığını belirtti.