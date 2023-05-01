Ürdün'de Suriye toplantısı: Dört ülke, Şam ile masaya oturdu Başkent Amman'daki toplantıya Suriye'den Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad katıldı. Kritik zirve, Arap Birliği toplantısı öncesi gerçekleştirildi.

AA & Ensonhaber

Körfez ülkeleri, Suriye yönetimiyle masaya oturdu.

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen zirveye Ürdün'ün yanı sıra Suudi Arabistan, Irak ve Mısır dışişleri bakanları katıldı.

Amman'da Suriye zirvesi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, toplantının, 14 Nisan 2023'te Cidde'de düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Ürdün, Irak ve Mısır'ın istişare toplantısının devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Toplantıda Suriye'yi, Esad'ın Dışişleri Bakanı Faydal Mikdad temsil etti.

Arap Birliği toplantısı öncesi kritik görüşme

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, 32. Arap Birliği Zirvesi’nin 19 Mayıs 2023'te Suudi Arabistan’da düzenlenmesinin beklendiğini bildirmişti.

Amman'daki toplantının da zirve öncesi olması dikkati çekti.

Suriye krizine çözüm süreci

Mikdad, 12 Nisan'da Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile bir araya gelmişti.

KİK ülkeleri ile Mısır, Ürdün ve Irak dışişleri bakanları da 14 Nisan'da Suudi Arabistan'da bir araya gelerek Suriye krizine ilişkin siyasi çözüm çabalarını ele almıştı.

Şam'ın Arap Birliği'ne dönüşü gündemde

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, toplantıda Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün ele alındığını fakat bir anlaşmaya varılamadığını ifade etmişti.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Şam'ın Birliğe üyeliğini askıya almıştı.