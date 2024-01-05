Ürdün, İsrail hakkındaki soykırım davasını destekliyor Dışişleri Bakanı Safedi, "Ürdün, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla İsrail'e karşı açtığı davayı desteklemektedir" dedi.

AA

İsrail'in Gazze'ye ölümcül saldırıları, Tel Aviv'i mahkemelik yaptı.

Güney Afrika, 22 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) soykırım davası açtı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıları durdurmak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarına, cinayetlerine değinen Safedi, Yahudi yerleşimcilerin terörüne dikkati çekti.

Ürdün'den destek mesajı

Safedi, İsrail'in Gazze'deki savaş suçları ile insanlık ve yasa dışı uygulamalarının açığa çıkarılmasına vurgu yaparak şöyle dedi:

Ürdün, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla İsrail'e karşı açtığı davayı desteklemektedir.



Dışişleri Bakanlığı bunun takibi, Arap ve İslam ülkeleriyle koordinasyonun sağlanması için gerekli hukuki dosyayı hazırlamak için çalışıyor.

İsrail hakkında soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) dava açarak geçici tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir, çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadeleri kullanılırken yapılan eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Sözleşmenin 9. maddesine dayandırıldı

Soykırım Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

ICJ, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)