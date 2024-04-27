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Norveç'te deniz aygırına yaklaşan turiste para cezası kesildi

Norveç'te deniz aygırına yaklaşan turiste para cezası kesildi Ülkeye bağlı Svalbard Adası’nı ziyaret eden bir turist deniz aygırına çok fazla yaklaştığı için bin 100 dolar para cezasına çarptırıldı.