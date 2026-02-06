Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Türkiye'ye geliyor

- Ürdün Kralı 2. Abdullah, 7 Şubat 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacak.
- Ziyarette Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel istikrar konuları görüşülecek.
- Görüşmeler İstanbul'da gerçekleşecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde Türkiye’ye geleceğini belirtti.
GÜNDEM: BÖLGESEL MESELELER
Açıklamaya göre ziyaret kapsamında İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.