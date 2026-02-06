Abone ol: Google News

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Yayınlama Tarihi: 06.02.2026 19:37
  • Ürdün Kralı 2. Abdullah, 7 Şubat 2026'da Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapacak.
  • Ziyarette Türkiye-Ürdün ilişkileri ve bölgesel istikrar konuları görüşülecek.
  • Görüşmeler İstanbul'da gerçekleşecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 7 Şubat 2026 tarihinde Türkiye’ye geleceğini belirtti.

GÜNDEM: BÖLGESEL MESELELER

Açıklamaya göre ziyaret kapsamında İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki güncel gelişmeler ve istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

