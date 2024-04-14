Ürdün: Topraklarımıza şarapnel parçaları düştü İsrail'in komşusu Ürdün, İran'ın İHA saldırılarına müdahale sırasında bazı şarapnel parçalarının ülke topraklarına düştüğünü söyledi.

AA & Ensonhaber

Ürdün, İran-İsrail geriliminden etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle Ürdün, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla dün gece hava sahasına giren "bazı uçan cisimlere" müdahale etti.

Şarapnel parçaları düştü

Ürdün kabinesi, "Bu süre zarfında bazı şarapnel parçaları birçok yere düştü." dedi.

Bu durumun, herhangi bir ciddi hasar veya yaralanmaya yol açmadığı da belirtildi.

Gerilim tırmandı

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Hava saldırıları düzenlendi

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.