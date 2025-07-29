Ürdün ve Suudi Arabistan'dan Filistin devletini tanıma çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletlerde (BM) Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

"FİLİSTİNLİLER DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLÜYOR VE AÇ BIRAKILIYOR"

Adil barışın, bölge güvenliğini sağlayacak stratejik bir hedef olduğunu söyleyen Safedi, dünyayı Filistin devletini tanımaya çağırdı.

"Barış ve işgalin bir arada var olamayacak iki zıt kavram" olduğuna işaret eden Safedi, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararı almasını takdir ettiklerini ve daha fazla ülkeyi bu adımı atmaya çağırdıklarını dile getirdi.

Safedi, "iki devletli çözümün uygulanamamasının yarattığı felaketin, Filistin topraklarında her gün ölüm, yıkım ve açlıkla kendini gösterdiğini, Gazze'nin bir mezarlığa çevrildiğini, Filistinlilerin dünyanın gözü önünde öldürüldüğünü ve aç bırakıldığını" aktardı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan da konferanstaki konuşmasında, Gazze'deki sivillerin açlık, bombalama, yerinden edilme ve uluslararası insani yardım çabalarının sistematik olarak baltalanması gibi en iğrenç ihlallere maruz kaldığını belirtti.

Güvenlik ve barışın, emrivaki yaparak ve hakları gasp ederek sağlanamayacağını söyleyen Bin Ferhan, tüm ülkeleri Filistin devletini tanımaya çağırdı.