Ursula von der Leyen, ABD Kongre heyetiyle bir araya geldi

Rusya ile Ukrayna arasında savaş yoğun şekilde devam ederken Grönland anlaşmazlığı nedeniyle ABD'nin Avrupalı devletlere uyguladığı ek gümrük vergisi gerginliği sürüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin Davos kasabasında, ABD'deki iki partiden Kongre üyelerinin bulunduğu heyetle görüştüğünü bildirdi.

GRÖNLAND VE DANİMARKA'NIN EGEMENLİĞİNE SAYGI 'ÖNEMLİ'

Heyete, Grönland ve Danimarka'nın egemenliğine tartışmasız şekilde saygı gösterilmesi gerektiğini aktardığını kaydeden von der Leyen, bunun transatlantik ilişkiler için ‘son derece önemli’ olduğunu belirtti.

MÜTTEFİKLERLE ÇALIŞMAYA DEVAM VURGUSU

Von der Leyen, ortak güvenlik çıkarlarını ilerletmek için Danimarka ile yakın iş birliği içinde ABD, NATO ve diğer müttefiklerle çalışmaya devam etmeye hazır olduklarını da vurguladı.

"GÜMRÜK VERGİLERİ ORTAK ÇIKARLARA AYKIRI"

Transatlantik ticaret ve yatırımlar konularını ele aldıklarına dikkat çeken von der Leyen, “Bunlar hem AB hem de ABD ekonomileri için önemli varlıklar. Gümrük vergileri bu ortak çıkarlara aykırıdır.” ifadelerini kullandı.