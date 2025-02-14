Vatikan: Filistinliler kendi topraklarında kalmalı

DHA

İtalya ile Vatikan Şehir Devleti arasındaki ilişkileri düzenleyen 1929 tarihli Lateran Anlaşması'nın 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla iki devlet arasında gelenek olduğu üzere üst düzey siyasi istişareler, İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ndeki Borromeo Sarayı'nda yapıldı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI: FİLİSTİNLİLER KENDİ TOPRAKLARINDA KALMALI

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi fikrini gündeme getirmesi ile ilgili görüşünün sorulması üzerine, “Filistin halkı kendi topraklarında kalmalıdır. Bu, Vatikan'ın temel prensiplerinden biridir, hiçbir şekilde zorla göç ettirme olmamalıdır. Zorla göç ettirme olmamalıdır çünkü İtalyan tarafı da bunun bölgede gerginlik yaratacağını vurguladı.” dedi.

"TRUMP'IN FİKRİ MANTIKLI DEĞİL"

Kardinal Parolin, Trump'ın bu fikrinin mantıklı olmadığını kaydederek, “Komşu ülkeler buna sıcak bakmıyor. Örneğin, yakın zamanda Ürdün Kralı'nın kesin bir şekilde 'hayır' dediğini duyduk. Bir çözüm bulunması gerekiyor ve bize göre en iyi çözüm iki devletli formüldür çünkü bu, aynı zamanda halklara umut vermek anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.