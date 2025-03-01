Vatikan, Papa Franciscus'un sağlık durumunu paylaştı

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Şubat ayı başında şiddetli bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılan 88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus,16 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatıyor.

Papa'ya burada çift taraflı zatürre teşhisi konulurken, Vatikan, Papa'nın sağlık durumuna ilişkin son durumu aktarıldı.

"BAŞKA BİR KRİZ GEÇİRMEDİ"

Papa'nın dünkü bronkospazm krizinden sonra geceyi sakin geçirdiği ve dinlendiği, dünkü krizden sonra başka bir kriz geçirmediği, ateşinin olmadığı belirtildi.

Hastalığın gidişatına dair doktorların temkinli yaklaşımlarını korudukları ifade edildi.

İtalyan basını da Papa'nın tıbbi durumunun kompleks olmaya devam ettiğini yazdı.

NE OLMUŞTU

Vatikan, dün akşamki açıklamasında, bronkospazm krizi nedeniyle Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını ve solunum sisteminin ana görevi olan gaz değişiminin (yeterli oksijenin alınıp oluşan karbondioksidin yeterli şekilde atılması) sağlanması için mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti.

14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

Papa'nın doktorları, 21 Şubat'taki açıklamalarında, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa Franciscus'un hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişti.

DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU DUYURULMUŞTU

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

24 Şubat'ta Papa Franciscus'un sağlık durumunun kritikliğini korumasına karşın hafif iyileşme gözlemlendiğini belirten Vatikan, 25 Şubat'ta da durumu kritik ama stabil olarak tanımlamıştı.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirmişti.

Vatikan, dün de Papa'nın bronkospazm krizi geçirdiğini ve bunun, solunum durumunun aniden kötüleşmesine neden olduğunu duyurmuştu.

PAPA'NIN SAĞLIK SORUNLARINDA ARTIŞ

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesi'nde tedavi görmüştü.