Vatikan'da ilk resmi LGBTQ+ hac ziyareti: Binden fazla eşcinsel katıldı

Dünya gündemine oturan görüntüler...

Vatikan, Katolik Kilisesi’nin Jübile Yılı kapsamında tarihinde ilk kez LGBTQ+ hac ziyaretini resmi programa dahil etti.

VATİKAN'I EŞCİNSELLER BASTI

20 farklı ülkeden gelen yaklaşık 1.400 Katolik, dua nöbetleri, ayinler ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Gökkuşağı kıyafetleri ve gökkuşağı temalı haçlarla yürüyen ziyaretçiler, Aziz Petrus Bazilikası’nın 25 yılda bir açılan Kutsal Kapısı’ndan geçerek sembolik bir tören gerçekleştirdi.

Ziyarette Papa Francis'in resminin bulunduğu bir tişört giyen kişi dikkat çekti.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Ancak etkinliğin resmî takvime girmesi, Katolik dünyasında derin bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Katolik medyada çok sayıda yorumcu, bu adımı "kilise geleneğini sarsan" bir gelişme olarak nitelendirdi.

ESKİ PAPANIN KARARLARI TARTIŞILIYORDU

Eski Papa Francis’in 2023 yılında aldığı, rahiplere eşcinsel çiftleri özel koşullar altında kutsama yetkisi veren karar, Afrika’daki muhafazakâr Katolikler başta olmak üzere büyük tepkilere yol açmıştı.

Vatikan ise bu kutsamaların nikâh ya da kilise ritüeli yerine geçmeyeceğini, evliliğin hâlâ kadın ve erkek arasında görüldüğünü defalarca vurgulamıştı.

YENİ PAPADAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Nisan ayında hayatını kaybeden Papa Francis’in ardından Mayıs 2025’te seçilen Amerikalı Papa Leo XIV ise henüz LGBTQ+ topluluğu hakkında doğrudan bir açıklama yapmadı.

32 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN KATILMASI BEKLENİYOR

Katolik Kilisesi’nin bu yılki jübile etkinliklerine yaklaşık 32 milyon ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

Ancak Vatikan’ın resmi programında LGBTQ+ hac ziyaretine yer verilmesi, özellikle gelenekçi Katolikler açısından "kilise ile inanç değerleri arasındaki mesafenin açıldığı" yorumlarına neden oldu.