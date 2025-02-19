Vatikan'da koltuk savaşı başladı: Papa ölüme yaklaştı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'ın "karmaşık bir klinik tablo" olarak tanımladığı kötüleşen bir solunum yolu enfeksiyonu ile mücadele ediyor.

Göğüs röntgeni sonuçlarına göre Papa'nın klinik durumunun karmaşık bir tablo çizmeye devam ettiği belirtilirken, akciğerinde zatürre geliştiği aktarıldı.

"BU SEFER HAYATTA KALAMAYACAĞIM"

Politico'nun haberine göre Vatikan, Papa'nın gerektiği kadar hastanede kalacağını söylese de konuya yakın iki kişi, Papa'nın yoğun ağrılar çektiğini ve özel olarak "bu sefer hayatta kalamayacağını" söylediğini aktardı.

Başka bir kişi de Papa'nın sağlığı kötüleşmeye başlayınca hastaneye gitmeyi ilk başta reddettiğini belirtti.

Ancak, Vatikan'daki odasında kalırsa ölme riski altında olduğu açıkça söylendi.

ÖLÜMÜ BEKLİYOR, GÖREV DAĞILIMI YAPIYOR

Papa Francis, son bir aydır sağlık sorunları yaşadığı için, Vatikan'da kendisine yakın isimlerin önemli görevlere atanması gibi girişimleri tamamlamak için harekete geçmişti.

Papa, mirasını savunacak kişi rolünü dost bir yüzün üstlenmesini sağlamak amacıyla 6 Şubat'ta İtalyan Kardinal Gioavanni Battista Re'nin Kardinaller Heyeti dekanı olarak görev süresini uzatmıştı.

YENİ PAPA'NIN BELİRLENECEĞİ GİZLİ TOPLANTI

Dekanın, yeni papanın seçilmesini belirleyecek gizli toplantıyı denetlediği biliniyor.

Uzun yıllardır Vatikan'da görev yapan Re, toplantıya katılmak için çok yaşlı olmasına rağmen, toplantı öncesinde sıklıkla gerçekleşen kapalı kapılar ardındaki görüşmelerde önemli bir rol oynayacak.

Olaylara yakın bir kaynak, "Konsey öncesi dönem daha önemli, çünkü lobi faaliyetleri orada yapılıyor" dedi.

PAPA FRANCIS'İN SAĞLIK DURUMU

Vatikan, 88 yaşındaki Papa'nın çift taraflı zatürreye yakalandığını, bunun da kırılgan sağlık durumunun kötüleştiğini gösterdiğini duyurdu.

İki taraflı zatürre, her iki akciğerde iltihaplanmaya ve yara izine neden olabilen, nefes almayı çok daha zor hale getiren ciddi bir enfeksiyon.