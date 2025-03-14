Venezuela, ABD'den sınır dışı edilenleri almak için uçuşlara yeniden başlayacağını açıkladı

AA

Nicolas Maduro'nun yönetimi altında yaşanan ağır ekonomik kriz ve siyasi çalkantılar sonucunda 2014-2024 yılları arasında yaklaşık sekiz milyon Venezuelalı ülkeyi terk etti.

Ekim 2023'te Joe Biden yönetimi altındaki kısa bir dönem dışında, ABD'den Venezuela'ya sınır dışı uçuşları yıllardır durmuş haldeydi.

"VENEZUELALILARI ÜLKEYE GERİ GETİRMEK İSTİYORUM"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, isim vermeden ABD'yi eleştirerek, "İletişim kanallarına zarar verdiler. Ben bu kanalları açık tutmaya çalışıyorum çünkü yalnızca göçmen oldukları için hapsedilen ve haksız yere zulme uğrayan tüm Venezuelalıları ülkeye geri getirmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ABD’de bulunan Venezuelalıların ülkeye getirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Richard Grenell ile anlaşmaya varıldığını belirtti.

SINIR DIŞI UÇUŞLARI BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir vadettiği göçmen karşıtı hamlesi kapsamında ABD'den Venezuela'ya sınır dışı uçuşları başladı.

Venezuela, ABD tarafından sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerden 177'sini 22 Şubat'ta, 242'sini ise 25 Şubat'ta ülkeye geri getirdi.

"EVLERİNE DÖNEN VATANDAŞLAR BİZİ MUTLU EDECEK"

Yaklaşık 190 kişiyi taşıyan iki Venezuela uçağı, geçtiğimiz haftalarda Teksas, El Paso'daki bir ABD ordu üssünden ayrılarak Güney Amerika ülkesine doğru yola çıktı.

Rodriguez, Venezuelalıların ülkeyi terk etme sebebinin ABD yaptırımlarının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Nerede olurlarsa olsunlar yurttaşlarımızla ilgileneceğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Evlerine, anavatanlarına dönen Venezuelalıların yaşadığı mutluluk bizi de mutlu edecek." ifadelerini kullandı.