Venezuela Devlet Başkanı'ndan ABD'ye tepki: Göçmenlerimiz suçlu değil

AA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maduro, Guantanamo Körfezi'ne götürülen Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri gönderilmesini talep etti.

"YAPTIRIMLAR NEDENİYLE GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR"

Maduro, "Göçmenlerimiz suçlu değil, kötü insanlar değil. Yaptırımlar nedeniyle göç etmek zorunda kaldılar. Onlar iyi insanlar, çalışan insanlar ve Venezuela onlara kucak açıyor." dedi.

Venezuela devlet hava yolu şirketi Conviasa'ya ait uçaklarla bir grup Venezuelalının ülkeye getirileceğini belirten Maduro, bu süreçte kendileriyle işbirliği yapan Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'ya da teşekkür etti.

"ONLARA ŞUNU SÖYLEDİM; 'FAŞİZMİN SAHTE VAATLERİNE KANMAYIN''

"Vatana Dönüş Planı" kapsamında şimdiye kadar 900 binden fazla Venezuelalının ülkesine döndüğünü aktaran Maduro, şu ifadeleri kullandı:

Hala bir milyondan fazla Venezuelalı yurt dışında ve çoğu geri dönmek istiyor. Onlara şunu söyledim; 'Faşizmin sahte vaatlerine kanmayın.' Bu insanların geri dönmesini garanti eden biziz, çünkü Bolivarcı Devrim olarak onları tüm kalbimizle seviyoruz.

"ONLARI KOLOMBİYA'YA VE ABD'YE KİM GÖTÜRDÜ?"