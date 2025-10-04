Venezuela Başkanı Maduro: ABD ülkede 'kukla hükümet' kurmayı planlıyor

Donald Trump yönetimindeki ABD'nin, Karayip Denizi'ne savaş gemileri konuşlandırması sonrası, Venezuela ile yaşadığı gerginlik sürüyor.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, başkent Caracas'taki konferansta konuşan Venenzuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını belirttiği tekneyi vurduklarına ilişkin açıklamasına değindi.

"VENEZUELA'YA KARŞI PLANLANAN ŞEY 'KUKLA HÜKÜMETİ' KURMAKTIR"

Maduro, "ABD halkı çok iyi biliyor ki Venezuela'ya karşı planlanan şey, rejim değişikliğini dayatmak, kukla hükümetler kurmak ve ülkenin petrolünü, gazını, altınını ve tüm doğal kaynaklarını çalmak amacıyla düzenlenen bir silahlı saldırıdır." ifadesini kullandı.

"VENEZUELA HİÇBİR İMPARATORLUK KARŞISINDA BOYUN EĞMEYECEK"

ABD'nin ülkesine yönelik olası saldırısına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Maduro, "Venezuela, gücü ne olursa olsun, adı ne olursa olsun hiçbir imparatorluk karşısında asla boyun eğmeyecek. Önümüzdeki yıllarda o imparatorluğa ahlaki, etik ve siyasi açıdan hak ettiği dersi vereceğiz." dedi.

"GEREKİRSE SİLAHLI MÜCADELEYE GEÇERİZ"

Maduro, ülkesinin barış, egemenlik ve var olma hakkına sahip olduğunu belirterek "Şayet gerekirse silahsız mücadele biçimlerinden silahlı mücadele biçimlerine geçeceğiz. Bu halk barış için bunu yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA, ABD'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyine başvuran Venezuela, ABD'ye ait savaş uçaklarının ülke kıyılarına yaklaşık 75 kilometre mesafede "yasa dışı hava sahası ihlali yaptığı" gerekçesiyle şikayette bulundu.

ABD TEKNEDEKİ 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

ABD Savunma Bakanı Hegseth, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını belirttiği tekne için "ölümcül, kinetik saldırı emri" verdiğini ve teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

VENEZUELA VE ABD ARASINDAKİ GERGİNLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, düzenlenen saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.