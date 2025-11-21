Venezuela lideri Maduro'dan kıyıların füzelerle savunulması talimatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı açıklamada başkent Caracas ve Karayip Denizi kıyısındaki La Guaira eyaletinin savunulması için yeni önlemler aldıklarını açıkladı.

Maduro, söz konusu bölgelere ağır silahlar ve füzeler yerleştirilmesi talimatı verdiğini vurguladı:

İşte burada, Caracas–La Guaira hattının tamamına yönelik kapsamlı savunma planı var. Ayrıntılarıyla, sokak sokak, mahalle mahalle belirlenmiş. Kullanılan her bir silah ve silah sistemiyle birlikte tüm ağır silah ve füze sistemleri çalışır durumda olacak. Bu sayede Caracas–La Guaira hattını ve bölgenin Karayip’e uzanan dağlık kesimlerini savunmaya hazır olacağız.

"UZUN SÜRELİ SAVAŞA HAZIRLIKLIYIZ"

Maduro, planın bir uzmanlar ekibi tarafından değil, başkent ile kıyı bölgesi arasında yaşayan ve La Guaira Limanı ile ülkenin ana havalimanı olan Maiquetia'daki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı çevresindeki topluluklardaki halk tarafından hazırlandığını ifade etti.

Ulusal Bolivarcı Silahlı Kuvvetler’in (FANB) bünyesinde yer alan ve askeri eğitim almış kadın ve erkek sivillerden oluşan özel milis biriminin hazır olduğunu hatırlatan Maduro, gerekmesi halinde uzun süreli savaşa da hazırlıklı olduklarını savundu.