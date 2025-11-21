Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı: ABD, ülkemizi 51. eyalet yapmak istiyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulusal Tarih Ödülü töreninde konuşan Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin Karayipler bölgesindeki askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rodriguez, Washington'un askeri yığınağını 'tehdit' olarak gördüklerini belirterek, "Biz, bağımsız bir cumhuriyet olmaya devam edeceğiz. Asla başka bir ülkenin eyaleti olmayacağız. Halkımız da vatanı olmayan bir avuç hainin, haydudun ve ülkeyi 51. eyalet yapmayı vadeden bir kadının (muhalif lider María Corina Machado) emirlerine asla boyun eğmeyecek" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZ TESLİM OLMAMAYA KARARLI"

Venezuela'nın iki aydan uzun süredir 'psikolojik bir savaşla' karşı karşıya olduğunu savunan Rodriguez, "Halkımız siyasi iktidarda olmadığında da sokaklarda mücadele etti, hiçbir zaman teslim olmadı. Umudunu, geleceğini terk etmedi. Halkımız teslim olmamaya kararlı ve azimlidir" diye konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Diosdado Cabello da devlet televizyonu VTV'de yaptığı açıklamada olası bir işgal tehdidine karşı hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Cabello, "Sokakta birine yardım etmemiz gerekiyorsa orada olacağız, doğal ya da insan kaynaklı bir afet nedeniyle bize ihtiyaç duyuluyorsa orada olacağız, ülkemizi işgal etmenin çok kolay olduğunu düşünen biri varsa ona karşı da orada olacağız" dedi.