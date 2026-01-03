Venezuela saldırısı öncesi zirve: Maduro saatler önce Çinli heyetle görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, Venezuela saldırısını konuşuyor...

ABD'nin Venezuela'ya saldırısından saatler önce kritik zirve.

SALDIRIDAN SAATLER ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Latin Amerika ve Karayipler Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi, Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro tarafından kabul edildi.

600'Ü AŞKIN ANLAŞMA MASADA

Venezuela merkezli Orinoco Tribune haber kuruluşunun aktardığına göre, cuma günü Miraflores Sarayı'nda gerçekleşen üst düzey görüşmede, Çin ve Venezuela arasında yürürlükte olan 600'ün üzerindeki ikili anlaşma gözden geçirildi.

Devlet televizyonuna yansıyan görüntülerde, Maduro'nun Çin heyetini Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez ve Dışişleri Bakanı Yván Gil ile birlikte karşıladığı görüldü.

Analistler, görüşmenin yalnızca ekonomik iş birliğiyle sınırlı kalmadığını, ABD'nin son dönemde tırmandırdığı askeri baskılar ve Venezuela'ya yönelik fiili deniz ablukasına karşı ortak stratejilerin de ele alındığını belirtiyor.

MADURO'DAN Şİ CİNPİNG'E "KARDEŞÇE DESTEK" VURGUSU

Orinoco Tribune'ye göre, Devlet Başkanı Nicolás Maduro görüşme sırasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e, Venezuela'ya verdiği "abi olarak kardeşçe destek" için teşekkür etti.

Maduro, Şi'yi "dünyaya güçlü mesajlar veren bir lider" olarak tanımladı.

Çin'in Özel Temsilcisi Qiu Xiaoqi ise iki ülkenin kendini kanıtlamış stratejik ortaklar olduğunu vurgulayarak, Venezuela'nın Çin açısından hem siyasi hem de ekonomik anlamda önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

ÇİN'DEN ABD'YE SERT TEPKİ

Habere göre, Pekin yönetimi ağustos ayından bu yana ABD'nin Karayipler'de, Venezuela karasularına yakın bölgelerde yürüttüğü hava ve deniz faaliyetlerini defalarca kınadı.

Çin, aralarında Çin'e gitmesi planlananların da bulunduğu iki Venezuela petrol tankerine el konulmasını uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendiriyor.

KARAKAS–PEKİN HATTINDA İTTİFAK ÇALIŞMALARI

Orinoco Tribune'ye göre, Çin heyetinde Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Dairesi Direktörü Liu Bo, Direktör Yardımcısı Wang Hao, bölge ataşesi Liu Xen ve Karakas Büyükelçisi Lan Hu da yer aldı.

Heyete başkanlık eden Qiu Xiaoqi'nin, 2021'den bu yana Çin'in bölgedeki stratejik ilişkilerini güçlendirmekle görevli olduğu ve Venezuela'yı birçok kez ziyaret ettiği belirtildi.