Donald Trump: Maduro ve eşini yakaladık

Venezuela'da patlama sesleri...

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 noktada patlama meydana gelirken gözler, ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi.

Beklenen açıklama ise dakikalar önce geldi.

DONALD TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Saldırıyı ABD'nin yaptığı kesinleşirken, Donald Trump'tan ise yeni bir açıklama geldi.

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır" dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır.

Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, “ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak. Saldırılar Karakas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti.” ifadeleri kullanıldı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

"EMRİ TRUMP VERDİ"

CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili de, “ABD, Venezuela içinde saldırılar gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.