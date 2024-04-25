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Venezuela'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.
Ülkede bulunan bir hapishanede kalan mahkumlar 1,5 sene boyunca cezaevinden tünel kazdı.
Beklenmedik sürpriz
Tünelin sonunda ışığı gören mahkumlar beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı.
Yakalandılar
Tünelden çıkan mahkumlar, polisler tarafından tekrar yakalandı.
Tüneli polislere doğru kazdılar
1,5 sene boyunca tünel kazan mahkumların, tüneli kentte bulunan polis eğitim merkezine doğru kazdığı belirtildi.
Gündem oldu
Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler binlerce yorum aldı.
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