Venezuela'da gençler ve yaşlılar, ABD tehdidine karşı askeri eğitimde

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta düzenlenen özel harekat kursuna, ülkenin farklı bölgelerinden gönüllü gençler katıldı. Katılımcılar tatbikat kapsamında tüfeklerle eğitim alırken, zaman zaman göz yaşartıcı gaz eşliğinde koşarak dayanıklılık ve reflekslerini geliştirmeye çalıştı.

BOLİVARCI MİLİS GÜCÜ'NDEN TATBİKAT

ABD-Venezuela gerilimi sonrası, Ulusal Bolivarcı Milis Gücü, ülke genelinde 300’ün üzerinde stratejik noktada tatbikatlara başladı. Sekiz milyondan fazla üyesi bulunan milis güçlerinin katıldığı tatbikat, Caracas yönetimi tarafından “ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme ve halkın kararlılığını gösterme” amacıyla düzenlendi.

TRUMP'TAN VENEZUELA'YA GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik “gözdağı” verdi. Trump, Karayipler’deki Amerikan donanma unsurlarının görevlerine devam edeceğini belirterek, uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Venezuela’ya yeni saldırılar düzenleyebileceklerini ima etti.

VENEZUELA: HER TÜRLÜ OLASILIĞA HAZIRIZ

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin Karayipler ve ülkeye yakın bölgelerde yoğun istihbarat uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı. Lopez, uçuşların bildirilmemesi nedeniyle hava kazaları konusunda endişeli olduklarını belirterek, silahlı kuvvetlerin her türlü olasılığa hazır olduğunu vurguladı.

MADURO, MİLİS GÜÇLERİNİ HAZIR TUTUYOR

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla her cumartesi devam eden eğitimler kapsamında milisler, ABD’nin olası saldırganlığına karşı hazır tutuluyor. Lopez, “Karayipler’deki konuşlanmalarının savaş çıkarma niyeti taşıdığını biliyoruz.” dedi.

KARAYİPLER'DE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

ABD, ağustos ayında Venezuela kıyılarına “USS Gravely”, “USS Jason Dunham” ve “USS Sampson” savaş gemilerini konuşlandırmıştı. Buna karşılık Maduro, ülkedeki 4,5 milyon milis gücünü seferber ederek, olası bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduklarını açıkladı.