Venezuela'da kalkış yapan uçak piste düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Venezuela’da Paramillo Havalimanı’ndan kalkış yapan bir Cheyenne model uçağın, yerden yeni yükselirken kontrolünü kaybedip kanadının üzerine düşmesi sonucu devasa bir alev topuna dönüştüğü bildirildi. Olayda iki yolcu yaşamını yitirdi, iki kişi ise yaralandı.

PİLOT LASTİK PATLAMASI SONRASI KONTROLÜ KAYBETTİ: 2 ÖLÜ

Kazanın öğle saatlerinde, San Cristóbal Ulusal Parkı içindeki havalimanında meydana geldiği ve pilotun lastik patlaması sonrası uçağın kontrolünü yitirdiği aktarıldı. Ölen yolcuların, yerel kaynaklara göre Toni Bortone ve Juan Maldonado olduğu belirtildi.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Táchira Sivil Koruma, Bolivaryen Ulusal Polisi (PNB) ve itfaiye ekipleri, yangın ve kurtarma çalışmalarına müdahale etti. Kazayla ilgili soruşturma sürerken uçağın, hükümet lojistik faaliyetleriyle bağlantılı olduğu bildirildi.

SON AYLARDAKİ İKİNCİ UÇAK KAZASI

Bu kaza, Venezuela’da son aylarda yaşanan ikinci uçak kazası oldu. Eylül ayında, Caracas’taki Simón Bolívar Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan bir özel jet, olumsuz hava koşulları nedeniyle yere çakılmış ve iki yolcu yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, özellikle Caracas’ta ani ve şiddetli hava değişimlerinin küçük özel uçaklar için risk oluşturduğunu aktarıyor.

Sosyal medyada uçağın Piper Cheyenne I (PA-31T1) modeli olduğu belirtiliyor. 1970’lerin sonunda Piper Aircraft tarafından üretilen çift motorlu uçak, yüksek performansı, güçlü motoru, düşük işletme maliyeti ve güvenlik geçmişiyle biliniyor.