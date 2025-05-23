Venezuela'da seçimlere sabotaj girişimi: 50'den fazla gözaltı

AA

Venezuela, 25 Mayıs’ta düzenlenecek bölgesel ve valilik seçimlerine hazırlanıyor..

Başkent Karakas'ta partisinin düzenlediği mitingde destekçilerine seslenen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazar günü tüm Venezuelalılardan sandığa giderek oy kullanmalarını istedi.

50'DEN FAZLA GÖZALTI

Seçimlere sabote etmeye çalışan 50'den fazla kişinin yakalandığını da belirten Maduro, şunları söyledi:

Şu ana kadar ülkeye bomba yerleştirmek veya şiddet eylemleri düzenlemek amacıyla seçimleri sabote etmeye çalışan 50’den fazla kişi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla yakalandı.

PARALI ASKER OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler'e (FANB) teşekkür eden Maduro, bu operasyonların "barışı garanti altına almak için mükemmel bir planın" parçası olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan kişileri "paralı askerler" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Maduro, yargının bu kişiler hakkında gereğini yapacağını da sözlerine ekledi.

VALİLİK VE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ YAPILACAK

Venezuela'da 25 Mayıs'ta, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesi dahil olmak üzere 24 eyalette valilik seçimlerinin yanı sıra Ulusal Meclis (AN) için milletvekili seçimleri yapılacak.