Venezuela'nın Nobel ödüllü muhalif liderinden ABD'nin karadan müdahalesine yeşil ışık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Maria Corina Machado, YouTube üzerinden yayımlanan söyleşide, “Baskının artmasının ve yaşanan tırmanışın, Maduro’nun gitme zamanının geldiğini anlamasını sağlamanın tek yolu olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ABD'NİN ASKERİ MÜDAHALE SEÇENEĞİ MASADA

Bloomberg sunucusu Mishal Husain’in, ABD’nin Venezuela’ya yönelik olası askeri müdahalesi hakkındaki sorusuna yanıt veren Machado, artan baskının önemine dikkat çekti.

Husain, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Gemi saldırılarının ardından sıra karaya gelecek” açıklamasını hatırlatarak, bu sürecin bir parçası olarak askeri adımlara destek verip vermediğini sordu.

Machado ise “Baskının artırılması, Maduro’yu zorlamanın tek yolu.” diyerek ABD'nin olası bir karadan askeri müdahalesine yeşil ışık yaktı.

"MADURO DESTEKÇİLERİ ZAMANIN DARALDIĞINI ANLAMALI"

Maduro’ya desteğin, ordunun üst düzey kademeleri, finans çevreleri ve “ülkenin yoksulluğu üzerinden servet kazanan aracılar” tarafından sürdürüldüğünü söyleyen Machado, bu yapıların artık sona yaklaşıldığını fark etmesi gerektiğini belirtti.

Muhalif lider, “Bu tırmanış, Maduro’yu destekleyenlerin ondan tamamen uzaklaşması için son fırsat. Maduro da barışçıl ve düzenli bir geçiş adına bunun son şans olduğunu anlamalı.” dedi.