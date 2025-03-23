Venezuele Devlet Başkanı Venezuelalı mahkumların ülkeye getirileceğini duyurdu

AA

ABD Başkanı Donald Trump, 'yabancı terör örgütü' olarak tanımladığı Venezuela çetesi 'Tren de Aragua' ile bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan yetkilendirmeyi yeniden devreye sokmuştu.

ABD yönetimi, federal yargıcın yürütmeyi durdurma kararına rağmen Venezuela çetesiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yüzlerce fazla düzensiz göçmeni sınır dışı ederek El Salvador'a göndermişti.

"SUÇ İŞLEMEDİKLERİ HALDE SUÇLU MUAMELESİ GÖRÜYORLAR"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, El Salvador'da hapishanede bulunan tüm Venezuelalı göçmenlerin ülkeye geri getirileceğini bildirdi.

Başkent Caracas'ta konuşan Maduro, Venezuelalı göçmenlerin suç işlemedikleri halde suçlu muamelesi gördüğünü ve ABD tarafından El Salvador'a gönderildiğini savundu.

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI GERİ GETİRECEĞİZ"

El Salvador'daki mega hapishaneyi Nazi toplama kamplarına benzeten Maduro şunları söyledi.

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda bir grup genci kurtaracağız. Kaçırılan, kaybolan ve suçsuz olmalarına rağmen El Salvador'daki Nazi kamplarına gönderilen tüm vatandaşlarımızı geri getireceğiz.

ABD'nin ekonomik yaptırımları nedeniyle birçok Venezuelalının ülkesini terk etmek zorunda kaldığını belirten Maduro, El Salvador yönetimine göçmenleri serbest bırakma çağrısı yaptı.

VENEZUELA, ABD HÜKÜMETİYLE ANLAŞMAYA VARDI

Öte yandan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Venezuela, Vatana Dönüş Planı çerçevesinde, yurttaşlarımızın insan haklarını koruyarak ülkelerine dönmeleri amacıyla ABD hükümetiyle anlaşmaya vardı. Bu kapsamda Venezuelalı göçmenlerin geri gönderilmesi sürecek.

Ulusal basına göre, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen yaklaşık 200 Venezuelalının daha ülkesine dönmesi bekleniyor.