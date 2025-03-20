Viktor Orban, Macaristan'ın Ukrayna'nın AB üyeliğini hızlandırma fikrini değerlendirdi

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin konuştu.

Orban, son günlerde Ukrayna’nın Avrupa Birliği üyeliğine, Avrupa ekonomisine onarılması imkansız zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktığını dile getiren açıklamalarda bulunuyor.

"DİĞER AB ÜLKELERİ, MACARİSTAN'IN UKRAYNA'NIN ÜYELİĞİNE KARŞI DURUŞUNU SESSİZCE DESTEKLİYOR"

Orban, benzer ifadelerini AB liderlerinin ekonomide rekabetçilik ve savunma ana gündemiyle Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvede basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda da kullandı.

Macaristan’ın Ukrayna’nın AB üyeliğini hızlandırma fikrine açıkça karşı çıkan tek AB ülkesi olduğunu ifade eden Orban, "Ancak, kapalı kapılar ardından diğer AB ülkeleri de aynı durumu paylaşıyor. Diğer AB ülkeleri, Macaristan’ın Ukrayna’nın üyeliğine karşı duruşunu sessizce destekliyor. Ama sıra, açıkça ve dürüstçe konuşmaya geldiğinde yalnızca Macaristan, Ukrayna’nın üyeliğine açıkça karşı çıkıyor. Ancak kenarda bekleyen daha çok kişi var. Er ya da geç bu ses kenardan toplantı salonuna taşınacaktır" dedi.

TARTIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNE İNANDIĞINI İFADE ETTİ

AB toplantısında da Ukrayna’nın AB üyeliğine "hızlı" üyeliğine karşı çıkacağını dile getiren Orban, Macaristan’da bu konuda bir referandum yapılacağını ardından da Budapeşte yönetiminin resmi pozisyonunu Brüksel'e sunacağını söyledi.

Orban, daha sonrasında ise tartışmaların devam edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

ORBAN'IN UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE KARŞI GÖRÜŞLERİ

Son dönemlerdeki açıklamalarında Ukrayna’nın AB üyeliğine karşı çıktıklarını sık sık dile getiren Orban, Ukrayna makamlarının Transkarpatya bölgesindeki Macar azınlığın haklarını iade etmediğini ve Orta Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit eden eylemleri durdurmadığını savunuyor.

Budapeşte yönetimi, bu taleplerini Kiev'in AB üyeliği gelişmeleri döneminde tartışırken Orban, Ukrayna'nın tüm üyelik şartlarını yerine getirmesi halinde gelecekte AB'ye kabul edilmesini destekleyeceğini dile getiriyor.