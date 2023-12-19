Viktor Orban'dan esprili paylaşım: Yaptığım en iyi anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli araç Togg hediye ettiği Macaristan Başbakanı Viktor Orban, karşılık olarak Macar atı hediye etti. Bu karşılıklı hedileşmeye dair paylaşım Orban, "Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma" dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Orban'a Togg hediyesi

Burada Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Karmelita Manastırı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Orban'a yerli ve milli araç Togg'un, Oltu siyahı rengini hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.



Viktor Orban bu hediyeye karşılık olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir Macar atı hediye etti.

"Şimdiye kadar yaptığım en iyi anlaşma"

Bu karşılıklı hediyeleşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Orban, olaya esprili bir dille yaklaştı.

Orban yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: