Viktor Orban'ın dertli hali halefi Peter Magyar'ın kamerasında

16 yıl sonra Viktor Orban iktidarına son veren Peter Magyar ve ekibinin kameralarına ilginç anlar takılıyor.

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan seçimde, Peter Magyar'ın genel başkanlığını yaptığı Tisza Partisi birinci çıktı.

Magyar, oyların yaklaşık yüzde 53'ünü kazanarak 16 yıldır Macaristan'da iktidarı yöneten Viktor Orban'ı devirmeyi başardı.

TESADÜFEN DENK GELEN ANLAR KAMERADA

Magyar ve ekibinin Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un istifasını istemek için geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın terasında, enteresan bir an yaşandı.

Terasta çekim yapan Magyar'ın ekibi, yandaki binanın terasında iktidarı devreden Viktor Orban'a telefonla konuşurken denk geldi.

Orban'ın telefonda dertli dertli konuşarak volta attığı anlar kameralara yansıdı.